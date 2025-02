Ucraina: Malpezzi, 'dichiarazioni Conte gravi, non le condivido'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Lo dirò anche a titolo personale ma non condivido assolutamente le dichiarazioni di Giuseppe Conte. Ritengo che siano dichiarazioni gravi: non si può sostenere in alcun modo che l'Italia che difende l'Ucraina sia bellicista". Lo ha detto...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Lo dirò anche a titolo personale ma non condivido assolutamente le dichiarazioni di Giuseppe Conte. Ritengo che siano dichiarazioni gravi: non si può sostenere in alcun modo che l'Italia che difende l'Ucraina sia bellicista". Lo ha detto ieri Simona Malpezzi a Quattro di Sera, replicando alla domanda di Galeazzo Bignami, capogruppo FdI se 'il Pd andrà in piazza coi Cinque Stelle contro l'aumento delle spese militari'.