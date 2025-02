Ucraina: Mosca, '28 droni di Kiev distrutti su diverse regioni russe in 4 ore'

Ucraina: Mosca, '28 droni di Kiev distrutti su diverse regioni russe in ...

Mosca, 20 feb. (Adnkronos) – I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 28 droni ucraini che sorvolavano regioni della Federazione Russa in quattro ore. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, precisando in una nota che "il 20 febbraio, tra le 15,30 e le 19:30 (ore di Mosca), i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto 28 droni ucraini: 19 sul territorio di Krasnodar, 8 sulle acque del Mar d'Azov e 1 sul territorio della Regione di Belgorod".