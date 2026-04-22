Ucraina, ok da Coreper a sblocco prestito Ue da 90 miliardi e nuove sanzioni alla Russia

Ucraina, ok da Coreper a sblocco prestito Ue da 90 miliardi e nuove sanzioni ...

Ucraina, ok da Coreper a sblocco prestito Ue da 90 miliardi e nuove sanzioni ...

(Adnkronos) - Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha approvato sia l'erogazione del prestito da 90 miliardi di euro per l'Ucraina, sia il ventesimo pacchetto di sanzioni sulla Russia. Lo rende noto una portavoce della presidenza di turno cipriota del Consiglio dell'Ue, spiegando che...