Ucraina: Orbán, 'stamattina parlerò con Putin al telefono'

Budapest, 17 ott. (Adnkronos) – Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha dichiarato che questa mattina ha in programma di discutere con il presidente russo Vladimir Putin il suo prossimo incontro a Budapest con il presidente statunitense Donald Trump. "Ieri sera ho avuto una conversazione telefonica con il presidente americano", ha dichiarato a Radio Kossuth.

"E parlerò con il presidente Putin questa mattina", ha aggiunto, esprimendo la speranza che i prossimi colloqui tra i due leader nella capitale ungherese rappresentino un passo importante verso la risoluzione del conflitto ucraino. "Fin dall'inizio, abbiamo detto che la guerra è un male, ma questo non significa che dobbiamo chiudere i canali diplomatici. Senza canali diplomatici, non c'è pace", ha aggiunto il premier ungherese.

Orbán ha sottolineato che il prossimo incontro tra Putin e Trump "serve gli interessi di tutte le famiglie ungheresi", poiché faciliterà la fine del conflitto in Ucraina, che ostacola il normale sviluppo delle economie europee, compresa quella ungherese.