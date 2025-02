Ucraina: Orlando, 'discussione tenendo conto di tutte le posizioni tra i dem'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Avremo tempo per fare una discussione sulla politica internazionale. Condivido l'indicazione che la segretaria ci ha dato. L'obiettivo è quello di contrapporre ad un neoimperialismo l'idea di un multilateralismo. Tra noi ci possono essere idee diverse su quale sia l'idea di multilateralismo da costruire". Lo ha detto l'ex ministro ed esponente Pd Andrea Orlando nel suo intervento nella direzione nazionale del partito.

"Se ripristinare quello precedente, che io penso sia franato perché aveva delle contraddizioni al suo interno, o la costruzione di uno nuovo. Il punto fondamentale però è fare questa discussione con l'avvertenza che ci dà la segretaria, cioè che non si possono usare le categorie precedenti. Lo dico perché quando c'è stata la polemica su Conte, che credo sia stato giusto sostenere, molti hanno sottolineato il fatto che le coalizioni possono soffrire se si forza sulla politica internazionale".

"Voglio dire che possono soffrire anche i partiti, nel senso che dare per scontato delle prospettive e non farsi carico delle posizioni di un popolo largo che ha sofferto rispetto all'ingaggio militare dell'Europa in questi anni, è secondo me un modo di fare questa discussione forzando e che rischia di complicare una discussione che invece dovrà tenere conto di tutti e di tutte le posizioni che ci sono nel nostro partito".