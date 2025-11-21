Ucraina: Picierno, 'Conte come Salvini, no spazio per trumpismo in campo progressista'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Conte riesce nell’impresa di fare propaganda per Putin mentre strizza l’occhio al sovranismo mercantilista di Trump. Un doppio salto mortale che dice tutto sulla sua deriva politica". Lo afferma la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

"E pare davvero rimpiangere i tempi in cui Trump lo chiamava Giuseppi e governava con la Lega in un’alleanza gialloverde.

Le sue posizioni, oggi, sono indistinguibili da quelle di Matteo Salvini. E questo è il vero problema: nel campo progressista non ci può essere spazio per un trumpismo camuffato da pacifismo, né per chi continua a parlare lingua di Putin”.