Ucraina: Procaccini, 'M5S filo-Putin, in Ue campo largo dopo Sardegna già diviso'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Sono bastate 48 ore e un voto a Strasburgo per dividere l’improbabile ‘campo largo’ tra Pd e M5S nato sulla scia del voto per le Regionali in Sardegna. Oggi infatti il Parlamento europeo a Strasburgo ha votato compatto a favore di un fermo sostegno dell'Ue all'Ucraina dopo due anni di guerra di aggressione della Russia contro il popolo ucraino. Solo il Movimento 5Stelle già in mattinata aveva annunciato il voto contrario dimostrando ancora una volta, se ce fosse stato bisogno, di essere l’unico partito filo Putin". Lo afferma il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Nicola Procaccini, di Fratelli d’Italia.

"E sì -aggiunge- perché a differenza del centrodestra che si presenta agli elettori su un programma comune, le maggioranze Frankenstein a cui ci hanno abituato le sinistre rosse e gialle si sciolgono come neve al sole”.