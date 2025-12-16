Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Si parla sempre delle divisioni a sinistra sulla politica estera. Oggi però Mosca rilancia le parole di Salvini dicendo che ha paragonato Merz a Hitler. Meloni avrà finalmente il coraggio di prendere le distanze dal suo vicepremier o continuerà solo ad attaccare l’opposizione?". Lo scrive Matteo Renzi sui social.
Ucraina: Renzi, 'Mosca dice che Renzi paragona Merz a Hitler, Meloni che dici?'
