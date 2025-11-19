Ucraina: Romeo (Lega), 'sempre favorevoli a sostenere difesa, si eviti conflitto con Russia'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Ucraina? “Noi diciamo sempre che siamo favorevoli a sostenerne la difesa, con armamenti e sistemi di difesa, quelli che abbiamo dato fino adesso. Se invece si pensa di acquistare dei missili in grado poi di bombardare la Russia è necessario ricordarsi che noi...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Ucraina? “Noi diciamo sempre che siamo favorevoli a sostenerne la difesa, con armamenti e sistemi di difesa, quelli che abbiamo dato fino adesso. Se invece si pensa di acquistare dei missili in grado poi di bombardare la Russia è necessario ricordarsi che noi con quella nazione non siamo in guerra.

Bisogna evitare invece che la Nato inneschi un conflitto con la Russia”. A gennaio si voterà un nuovo pacchetto di aiuti, “vogliamo vedere cosa prevederà”. Così il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.