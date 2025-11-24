Ucraina: Ronzulli (FI), 'finalmente si parla concretamente di pace, Meloni protagonista'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Quando si parla di pace c’è sempre qualcuno che non sarà mai contento, è sempre difficile valutare cosa sia più giusto o meno. Io credo che un accordo sia meglio di nessun accordo. Dopo tre anni di guerra è importante finalm...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Quando si parla di pace c’è sempre qualcuno che non sarà mai contento, è sempre difficile valutare cosa sia più giusto o meno. Io credo che un accordo sia meglio di nessun accordo. Dopo tre anni di guerra è importante finalmente parlare concretamente di piano di pace. E la premier Giorgia Meloni, che non ha mai mancato di sostenere l’Ucraina, è protagonista e parte integrante dei dialoghi diplomatici che porteranno a questo risultato”.

Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, a margine del convegno "Italia direzione Nord".