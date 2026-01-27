Ucraina: Sabato e domenica prossimi congresso Dsp, atteso intervento Lavrov

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Un nuovo mondo. Per Un’Italia di sovranità e pace”. È questo il titolo del Congresso nazionale di Democrazia sovrana e popolare, che si celebrerà a Roma, all’Hotel Ergife, sabato 31 e domenica 1 febbraio. Tra gli ospiti princip...

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – "Un nuovo mondo. Per Un’Italia di sovranità e pace”. È questo il titolo del Congresso nazionale di Democrazia sovrana e popolare, che si celebrerà a Roma, all’Hotel Ergife, sabato 31 e domenica 1 febbraio. Tra gli ospiti principali è atteso sabato l'intervento del ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. “La scelta -spiegano gli organizzatori- è in appoggio ad un multipolarismo che porti alla pace che ricerchi soluzioni capaci di costruire un duraturo equilibrio di interessi sulla base dei valori dell’eguaglianza e del reciproco rispetto”.

Gli interventi inizieranno a partire dalle 14 di sabato 31 gennaio. “Per la prima volta all’interno di una kermesse di partito ci sarà una significativa rappresentanza delle forze internazionali che vogliono costruire un’alternativa fondata sulla sovranità e la pace -affermano Marco Rizzo e Francesco Toscano, leaderd di Dsp- In un'epoca caratterizzata da sempre più riconoscibili ed evidenti posture militariste aggressive, è la costruzione di un ordine geopolitico che salvaguardi il benessere di persone, imprese e famiglie a rappresentare la priorità imprescindibile per una forza politica davvero responsabile capace di ripristinare il primato delle persone sui diktat dei vincoli esterni".