Ucraina: Sardone (Lega), 'chiedere trasparenza su fondi è solo buonsenso'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "Noi riteniamo che l’unica priorità sia mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Giustamente Salvini, visti gli ultimi sgradevoli episodi di corruzione in Ucraina, pone all’attenzione la necessità di trasparenza su come vengano utilizzati i fondi provenienti dall’Italia. Noi da tempo lo diciamo, anche al Parlamento europeo: la strategia di infiniti giri di sanzioni e di continuo invio di armi non risolve la situazione".

Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega.

"Bisogna affrontare la questione con sano realismo. Crediamo che il Governo italiano debba interrogarsi seriamente sui finanziamenti all’Ucraina per rispetto degli italiani. D’altra parte noi pensiamo che continuare a mandare armi in Ucraina ipotizzando che possa recuperare i territori perduti sia una speranza piuttosto inverosimile", conclude.