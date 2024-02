Ucraina: Scholz, 'Germania e Ue rafforzino proprie capacità di difesa'

Berlino, 24 feb. (Adnkronos) – La Germania e l’Europa devono rafforzare le proprie capacità di difesa e assicurarsi di poter resistere a qualsiasi attacco militare dall’esterno. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un podcast nel secondo anniversario della guerra della Russia contro l'Ucraina, spiegando che "la Russia non sta solo attaccando l'Ucraina, ma sta anche distruggendo la pace in Europa".

"E noi in Germania e in Europa stiamo facendo di più – ha aggiunto – e dobbiamo fare ancora di più, per poterci difendere in modo efficace". La Nato è la migliore garanzia di difesa "su entrambe le sponde dell'Atlantico. Insieme ai nostri alleati dobbiamo essere così forti che nessuno possa osare attaccarci". Scholz ha detto ancora che l’Ucraina sarà sostenuta nella sua autodifesa “per tutto il tempo necessario”.

All’inizio di questo mese, la Germania ha raggiunto l’obiettivo della Nato di spendere il 2% del suo prodotto interno lordo nella difesa, per la prima volta dai tempi della Guerra Fredda. Nel suo discorso, Scholz ha affermato che la Germania, la più grande economia europea, continuerà a raggiungere questo obiettivo nei decenni futuri.