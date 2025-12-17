Home > Flash news > Ucraina: Sensi, 'su asset russi maggioranza soffre, Pd timido ma meglio ...

Ucraina: Sensi, 'su asset russi maggioranza soffre, Pd timido ma meglio di niente'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Sugli asset russi soffre la maggioranza, si torce e deve vergognarsi il governo. Vergognarsi. Noi siamo riusciti a metterci un timido riferimento nella risoluzione. Meglio di niente. Meglio dei sovranisti all’opposizione". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi, esponente della minoranza riformista dem.