Ucraina: Tajani a Salvini, 'Ue si deve mettere in mezzo e aiutare a risolvere problema'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Salvini dice che l'Europa non si deve mettere in mezzo? "L'Europa si deve mettere in mezzo. Tutti dicono deve stare in mezzo, fa bene l'Europa a essere presente e aiutare a risolvere il problema". Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, ai cronisti lasciando Montecitorio.
