Ucraina: Yulia Tymoshenko accusata di corruzione**

Kiev, 14 gen. (Adnkronos) – Yulia Tymoshenko, leader del partito Batkivshchyna (Patria), è stata accusata di aver offerto tangenti a membri del parlamento ucraino. Lo ha riferito al quotidiano Suspilne, Olha Postolyuk, portavoce della Procura anticorruzione. Una fonte delle forze dell'ordine, ha inoltre detto al Kyiv Independent che la Tymoshenko avrebbe offerto tangenti ai parlamentari del partito Servitore del Popolo di Zelensky.

"Non si trattava di accordi una tantum, ma di un meccanismo regolare che prevedeva pagamenti anticipati ed era concepito per un periodo di tempo prolungato", ha aggiunto l'ufficio. "I parlamentari avrebbero dovuto ricevere istruzioni su come votare e, in alcuni casi, su come astenersi o non partecipare al voto".