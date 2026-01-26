Ucraina: Zelensky arrivato a Vilnius per trilaterale con Lituania e Polonia

Vilnius, 25 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Vilnius, capitale della Lituania, per partecipare alle cerimonie commemorative e incontrare i suoi omologhi lituano e polacco, Gitanas Nauseda e Karol Nawrocki. Zelenski parteciperà pr...

Vilnius, 25 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Vilnius, capitale della Lituania, per partecipare alle cerimonie commemorative e incontrare i suoi omologhi lituano e polacco, Gitanas Nauseda e Karol Nawrocki. Zelenski parteciperà prima alle cerimonie dell'Insurrezione di gennaio, una ribellione della nobiltà del XIX secolo nel territorio della Confederazione polacco-lituana contro il dominio russo.

Successivamente, avrà luogo l'incontro a tre nel “formato del Triangolo di Lublino”, come ha spiegato il suo portavoce, Serhi Nikiforov. Sui social media, Zelenski ha spiegato che l'incontro fa parte dei suoi sforzi “con tutti i leader per rafforzare l'Ucraina” nel mezzo delle continue ondate di attacchi russi contro le infrastrutture energetiche del Paese. “Tutti devono comprendere chiaramente la minaccia che proviene dalla Russia, e sono le nostre nazioni a comprenderla meglio”, ha aggiunto in relazione alla vicinanza della Polonia e della Lituania alla zona di conflitto.