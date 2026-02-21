Ucraina: Zelensky, 'attacchi russi a infrastrutture ferroviarie, risponderemo'

Kiev, 2 feb. (Adnkronos/Afp) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver ordinato ai vertici militari ucraini di rispondere alla crescente ondata di attacchi russi contro le vie logistiche del Paese, in particolare le infrastrutture ferroviarie. "L'esercito russo conti...

Kiev, 2 feb. (Adnkronos/Afp) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver ordinato ai vertici militari ucraini di rispondere alla crescente ondata di attacchi russi contro le vie logistiche del Paese, in particolare le infrastrutture ferroviarie. "L'esercito russo continua a concentrare l'attenzione sul terrorismo contro la nostra logistica, in particolare contro le infrastrutture ferroviarie.

In particolare, ci sono stati attacchi nella regione di Dnipro e a Zaporizhizhia, mirati specificamente alle infrastrutture ferroviarie", ha dichiarato Zelensky sui social media.