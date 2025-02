Ue: Alfieri (Pd) a Tajani, 'serve iniziativa straordinaria, è ora scelte coraggiose'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "C’è una sottovalutazione da parte del governo italiano dell’impatto della politica di Trump che sta facendo saltare l’idea di difesa delle democrazie liberali, trasformando la Russia da aggressore ad aggredito. L’unico modo per giocare una partita, nel conflitto ucraino come in Medio Oriente, è che l’Europa faccia di più attraverso un’iniziativa straordinaria. Probabilmente l’Europa a 27 ha raggiunto il massimo di quanto può esprimere, ora bisogna avere il coraggio di agire anche al di fuori del Trattato. Francia, Italia, Spagna e Germania prendano l’iniziativa per costruire una politica estera e di difesa comune. E’ l’ora delle scelte coraggiose”. Lo ha detto il senatore del Pd, Alessandro Alfieri, al ministro degli Esteri Tajani nel corso del question-time a Palazzo Madama.