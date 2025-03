Ue: Azione, 'nostra risoluzione identica a quelle approvate in Europa su Ucraina e difesa'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – "Domani al Senato e dopodomani alla Camera il Parlamento italiano dovrà esprimersi sugli indirizzi al Governo in vista del prossimo Consiglio europeo del 20 e 21 marzo sui temi del sostegno all’Ucraina e della difesa comune europea. Meno di una settimana fa sugli stessi argomenti la maggioranza al Parlamento europeo ha votato in tre modi diversi e il Pd si è spaccato a metà. Proprio perché è il momento della chiarezza, sia per le forze della maggioranza che per quelle dell'opposizione, e non quella delle mediazioni inconsistenti e delle parole equivoche, Azione presenterà come propria risoluzione il testo delle due distinte risoluzioni – una sull’Ucraina, l’altra sulla difesa – approvate il 12 marzo dal Parlamento europeo, che hanno il pregio della nettezza. Vedremo quante e quali forze politiche sapranno averne altrettanta". Si legge in una nota di Azione.