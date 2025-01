Ue: Bonaccini, 'buon lavoro a Tinagli eletta presidente commissione politiche casa'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Buon lavoro ad Irene Tinagli, eletta presidente della nuova commissione speciale del Parlamento Ue sulle politiche per la Casa. L’emergenza abitativa è uno dei temi più urgenti da risolvere in Italia e nei paesi europei". Lo scrive Stefano B...

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "Buon lavoro ad Irene Tinagli, eletta presidente della nuova commissione speciale del Parlamento Ue sulle politiche per la Casa. L’emergenza abitativa è uno dei temi più urgenti da risolvere in Italia e nei paesi europei". Lo scrive Stefano Bonaccini sui social.

"Vittoria del gruppo socialista e vittoria del Pd. Era una nostra priorità che la nuova Commissione Europea si occupasse finalmente di emergenza abitativa: serve un piano di investimenti europeo per l’Housing, con nuovi alloggi e la rigenerazione di quelli a sistema, con un’attenzione particolare alla transizione ecologica ed energetica. Per promuovere in Europa un modello che sia luogo di benessere diffuso per i suoi cittadini, a partire dalle loro case, dando così una risposta ai territori e a chi ha più bisogno".