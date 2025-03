Ue: Crippa (Lega), 'Prodi arrogante che non tiene le mani a posto, Schlein non ha nulla da dire?'

Ue: Crippa (Lega), 'Prodi arrogante che non tiene le mani a posto, Schle...

Roma, 25 mar (Adnkronos) – "I dettagli emersi nelle ultime ore informano che Romano Prodi non è solo un livoroso maleducato dileggiatore di giornaliste, ma anche un arrogante che non sa tenere le mani a posto. Peggio di Prodi ci sono soltanto giornalisti e politici di sinistra che tacciono, ridimensionano o giustificano. Schlein non ha nulla da dire?". Lo dichiara il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.