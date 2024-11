Ue, Decaro: "Avanti con green deal, siamo a un bivio e non c'è più tempo"

Rimini, 6 nov. - (Adnkronos) - "Sono in corso a Bruxelles le audizioni per i commissari designati. Questa decima legislatura conta di portare avanti il pacchetto di misure del green deal. Oggi il pianeta ci chiede scelte coraggiose, non abbiamo molto tempo, il cambiamento climatico è in ...

Rimini, 6 nov. – (Adnkronos) – "Sono in corso a Bruxelles le audizioni per i commissari designati. Questa decima legislatura conta di portare avanti il pacchetto di misure del green deal. Oggi il pianeta ci chiede scelte coraggiose, non abbiamo molto tempo, il cambiamento climatico è in atto. Siamo a un bivio e l'Europa ha già imboccato la sua strada".

Lo dice Antonio Decaro, presidente Commissione ambiente, sanità e sicurezza alimentare, Parlamento Europeo, in collegamento con la seconda giornata degli Stati generali della green economy in corso a Ecomondo, a Rimini.

"Nei prossimi mesi mi impegnerò per chiedere ai commissari competenti che verranno individuati quali risorse europee intendono stanziare per finanziare per la transizione", transizione che, sottolinea Decaro, "deve essere accompagnata da una transizione sociale senza la quale l'Ue rischia di essere vista come nemica".