Ue: Fontana, 'processo complicato difesa e politica estera comune'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Ritengo che sia difficile che l'Unione europea possa diventare un soggetto politico. Perché avere la difesa comune e la politica estera comune è un processo secondo me ancora troppo complicato, se non addirittura impossibile". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno.

"In Europa -ha spiegato il presidente della Camera- c'è anche una storia. C'è una storia molto importante, cioè l'Europa non sono gli Stati Uniti. In Europa ci sono state guerre interne molto rilevanti, ci sono interessi strategici e politici a livello internazionale di alcuni Paesi molto differenti. Quindi penso che sia un processo veramente molto complicato, una bella idea. Però poi bisogna vedere se la bella idea può essere realizzata. Io la trovo difficile da realizzare. Chiaramente una cooperazione in Europa è fondamentale ed è importante anche da un punto di vista militare. Ma immaginarsi un esercito unico o una politica estera unica la trovo una cosa molto complicata".

"Non è che possiamo far finta che non sia mai esistita una storia, una cultura, dei conflitti importanti. Riuscire ad appianare tutto questo e far finta che non ci siano stati è un processo molto complicato. Immaginatevi i Paesi del Baltico e la Polonia hanno ovviamente un interesse preponderante sul loro fronte est, cosa che non si può dire evidentemente per la Spagna, il Portogallo e in parte anche per l'Italia che hanno invece la loro visione ovviamente sul Mediterraneo e quindi -ha concluso Fontana- capite che gli interessi anche all'interno dell'Unione europea sono molto diversi e sono tutti ovviamente molto comprensibili perché è evidente che ogni Paese ha delle strategie e ha anche delle visioni che sono molto differenti fra di loro".