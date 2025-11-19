Ue: Foti, 'necessario riportare cittadini in sintonia e comunicare meglio'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "È evidente che se ogni giorno l'Europa si preoccupa di cose di cui l'opinione pubblica ha scarsissimo interesse, come il diametro dei piselli, è un'Europa che si distacca dal cittadino. Dobbiamo tagliare una serie di norme desuete e adem...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "È evidente che se ogni giorno l'Europa si preoccupa di cose di cui l'opinione pubblica ha scarsissimo interesse, come il diametro dei piselli, è un'Europa che si distacca dal cittadino. Dobbiamo tagliare una serie di norme desuete e adempimenti inutili, per riportare il cittadino in sintonia con l'Europa. Alcune cose vengono comunicate male: se al posto della parola riarmo venisse usata la parola difesa la reazione sarebbe stata diverso".

Così il ministro Tommaso Foti, durante l'evento 'Italia ed Europa: tra diffidenza e necessità' promosso da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom.