Ue: Guerini, 'crescita difesa ineludibile ma piano Von der Leyen va modificato'**

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “L’esigenza della crescita della Difesa europea è ineludibile. Lo richiede il contesto attuale e la definizione di una vera autonomia strategica europea. Altrimenti facciamo solo chiacchiere. La proposta Von der Leyen definisce giustamente l’obiettivo in termini di risorse, ma così come è stata prospettata necessita di essere modificata: è sbagliato l’utilizzo dei fondi di coesione e c’è poco coraggio a sostenere un vero salto in senso europeo delle spese per la difesa". Lo dichiara il deputato del Pd Lorenzo Guerini.

"Ora bisogna mettersi al lavoro, innanzitutto all’interno del Pse, per confermare in maniera convinta il nostro impegno per maggiori investimenti e capacità militari europee provando a dare un indirizzo più coerente agli strumenti per farlo”.