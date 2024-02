Ue: Lupi, 'solidarietà a Mussolini come donna e parlamentare'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Condanniamo fermamente, a nome di tutto il gruppo parlamentare alla Camera dei deputati di Noi moderati, l’aggressione subita a Strasburgo dall’europarlamentare Alessandra Mussolini, cui esprimiamo la nostra totale solidarietà per l’attacco come donna e come parlamentare europeo”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.