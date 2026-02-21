Ue: Magi, 'appello Draghi non resti inascoltato, Stati Uniti d'Europa subito'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Mario Draghi anche oggi lancia un appello che non può restare inascoltato: o l’Europa passa dall’essere una confederazione a una vera e propria federazione, oppure rischia di essere per sempre irrilevante. Servono gli Stati Uniti d’Europa ora. Altrimenti l’Unione non sarà più quello spazio di libertà, crescita, benessere, sviluppo, difesa dei diritti e dello stato di diritto che abbiamo conosciuto fino a ora".

Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"E bisogna cominciare con l’abolizione del diritto di veto, che impedisce ogni decisione e blocca l’Ue rendendola debole e divisa: le parole del leader del Ppe Manfred Weber sul superamento del diritto di veto e su una figura unica che racchiuda la presidenza di Commissione e Consiglio sono significative e dovrebbero far riflettere il governo Meloni che invece si oppone a una maggiore integrazione danneggiando l’interesse nazionale”.

“Draghi fa bene a ricordare che, dove l'Europa si è federata, cioè sul commercio, sulla concorrenza, sul mercato unico, sulla politica monetaria, siamo rispettati come potenza e negoziamo come un soggetto unico. Ora serve un passo in avanti e accelerare su Difesa, Politica estera, fisco, e in tutti quei settori e aspetti della società dove l’integrazione europea si è fermata. Oggi il mondo ha bisogno dell’Europa che deve tornare a essere centrale, dal punto di vista economico, politico e sociale”, conclude Magi.