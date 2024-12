Ue: Mattarella, 'Europa non minaccia ma sistema difesa comune non più procrastinabile'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "L’Europa è prima di tutto un progetto di pace. La ricerca della pace ne ha caratterizzato la genesi e lo sviluppo. L’Unione europea non rappresenta una minaccia per nessuno. È costume che non appartiene ai suoi valori costitutivi, costume c...

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "L’Europa è prima di tutto un progetto di pace. La ricerca della pace ne ha caratterizzato la genesi e lo sviluppo. L’Unione europea non rappresenta una minaccia per nessuno. È costume che non appartiene ai suoi valori costitutivi, costume che non ha mai praticato. Condizione che non la sottrae alla necessità di rafforzare una cultura strategica comune. A tal proposito, vorrei ribadire che una vera difesa europea non appare più procrastinabile. Abbiamo l’esempio della Nato, alleanza difensiva chiamata a garantire la sicurezza dei popoli alleati scongiurando lo spettro della guerra". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.