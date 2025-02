Ue: Mattarella, 'non può accettare vassallaggio felice, scegliere se protetta o protagonista' (3)

(Adnkronos) - L’Unione europea semina e dissemina futuro per l’umanità. Ne sono testimonianza gli accordi di stabilizzazione internazionale stipulati con realtà come il Canada, il Messico, il Mercosur. Occorre che gli interlocutori internazionali -ha evidenziato ancora Matt...

(Adnkronos) – L’Unione europea semina e dissemina futuro per l’umanità. Ne sono testimonianza gli accordi di stabilizzazione internazionale stipulati con realtà come il Canada, il Messico, il Mercosur. Occorre che gli interlocutori internazionali -ha evidenziato ancora Mattarella- sappiano di avere nell’Europa un saldo riferimento per politiche di pace e crescita comune. Una custode e una patrocinatrice dei diritti della persona, della democrazia, dello Stato di diritto. Chiunque pensi che questi valori siano sfidabili sappia che, sulla scia dei suoi precursori, l’Europa non tradirà libertà e democrazia".

"L’Europa, ricordava Simone Veil al Parlamento Europeo, nel 1979, è consapevole che 'le isole di libertà sono circondate da regimi nei quali prevale la forza bruta. La nostra Europa è una di queste isole'. Restare arroccati su quest’isola non è la risposta: abbiamo bisogno di un ordine internazionale stabile e maturo per reagire all’entropia e al disordine causate dalle politiche di potenza, e per affrontare le grandi sfide transnazionali del nostro tempo. Le attuali istituzioni non bastano, tuttavia, e le riflessioni poste in essere dalla Conferenza sul futuro dell’Europa negli anni scorsi meritano di essere riprese e attuate, con una politica estera e di difesa comune più incisiva, capace di trasmettere fiducia nei confronti del ruolo europeo nella risposta alle sfide globali".