Ue: Mattarella, 'sostegno convinto Italia ad adesione Moldova'

Chisinau, 18 giu. (Adnkronos) – "Per valori, per storia, per cultura il futuro della Moldova è all'interno dell'Unione europea" e "l'Italia sostiene con convinzione il percorso di adesione della Moldova all'Unione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro a Chisinau con l'omologa della Moldova, Maia Sandu.

"Ho confermato alla Presidente Sandu -ha quindi ribadito il Capo dello Stato- il nostro apprezzamento per i risultati nelle riforme che la Moldova ha conseguito, particolarmente in materia di Stato di diritto e di sistema giudiziario. L'Italia continuerà a restare a fianco della Moldova nel suo cammino di avvicinamento all'Unione europea, come attestato dalla dichiarazione congiunta firmata poc'anzi dai rappresentanti dei nostri due Governi".