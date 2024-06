Ue: Meloni, 'condividiamo focus presidenza ungherese su competitività e difesa'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Del programma ungherese" per la presidenza dell'Ue, al via dal primo luglio, "condividiamo anche il focus sulla competitività, altro fondamentale focus proposto dalla Presidenza di turno. Chiaramente competitività europea ma anche difesa...

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Del programma ungherese" per la presidenza dell'Ue, al via dal primo luglio, "condividiamo anche il focus sulla competitività, altro fondamentale focus proposto dalla Presidenza di turno. Chiaramente competitività europea ma anche difesa europea, il nuovo approccio che l'Ungheria propone in tema di politiche agricole, attenzione alle politiche di coesione, quindi materie che sono state anche dal nostro punto di vista oggetto di particolari indicazioni che sono arrivate con le ultime elezioni europee da parte dei cittadini del continente". Così la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro ungherese Viktor Orbàn.