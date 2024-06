Ue: Meloni, 'volevano deciderne top jobs prima del voto, non stupisca astensionismo'

Ue: Meloni, 'volevano deciderne top jobs prima del voto, non stupisca as...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Nessun autentico democratico che creda nella sovranità popolare può in cuor suo ritenere accettabile che in Europa si tentasse di trattare sugli incarichi di vertice ancora prima che si andasse alle urne. E poi ci si stupisce dell'astensionismo…". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.