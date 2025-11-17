Ue: Misiani, 'dati Commissione chiari, Paese fermo'

Roma, 17 nov (Adnkronos) – "Le nuove stime della Commissione Europea certificano il fallimento della politica economica del governo Meloni. Nel 2025 l’Italia crescerà appena dello 0,5% e per gli anni successivi resterà bloccata sullo zero virgola, ultima in Europa per dinamica del PIL". Lo dice il senatore Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale Pd.

"L’amara verità è che l’Italia governata dalla destra è intrappolata in una dinamica di bassa produttività, declino industriale, lavoro povero e stagnazione -prosegue Misiani-. È un panorama sconfortante, anche perché tutto questo avviene nonostante l’enorme spinta del PNRR: senza quelle risorse straordinarie il nostro Paese sarebbe già in recessione. Significa che l’impianto delle politiche economiche del governo è del tutto inadeguato".

"La maggioranza ha scelto di subordinare ogni decisione al giudizio dei mercati e delle agenzie di rating, trascurando ciò che davvero serve per rilanciare l’economia reale: una politica industriale credibile, investimenti, innovazione, qualità del lavoro. L’Italia ha bisogno di un cambio di rotta immediato. Continuare con annunci e propaganda non basta: i numeri della Commissione Europea parlano chiaro, e dicono che così il Paese resta fermo", conclude.