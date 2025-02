Ue: Orlando, 'governo italiano proponga difesa comune e superamento diritto veto'

Roma,19 feb. (Adnkronos) – "Se in Europa oggi ci sono stati tentennamenti e divisioni sulla questione delle sanzioni è perché alcuni paesi, guidati da forze di destra, sono stati contrari. Pensiamo su tutti a Orban che nella sua presidenza del Consiglio ha pensato bene di dare un segnale dicendo che andava aperta una distensione nei confronti di Putin da solo". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd, Andrea Orlando, a Tagada' su La7.

"Per l'Europa qualsiasi trattativa non significa che vada tutto bene perché se si chiude come profila Trump è una sconfitta totale per l'Ucraina e una pace nella quale si cedono i territori che a Putin potevano essere ceduti tre anni fa – aggiunge l'esponente dem – e contemporaneamente gli Usa si prendono le terre rare dell'Ucraina è una pace contro l'Europa che è quella che prende la fregatura di questo tipo di accordo a livello geopolitico".

"Quando si dice che ora la palla passerà ad un tavolo dove ci sarà anche l'Europa la domanda che faccio è: quale è l'iniziativa che il Governo italiano vuole assumere in modo tale che l'Europa sia un soggetto attivo. Proporrà un rafforzamento della difesa comune, un rafforzamento del mandato all'Alto Commissario per la Politica estera? Se l'Europa non riesce a fare questo scatto continuerà a svolgere un ruolo esclusivamente di mercato. Se il Governo italiano proponesse l'inizio di una struttura di difesa comune e il superamento del diritto di veto si andrebbe nella direzione giusta".