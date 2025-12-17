Ue: Provenzano a Meloni, 'o patriota o vassalla, Italia merita di più'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "O patriota o vassalla. Le due cose insieme non stanno. Qui non si tratta della sua persona. Si scansi, ogni tanto. Qui si tratta dell'Italia". Lo dice Peppe Provenzano in aula nel dibattito dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

"L'Europa deve cambiare.

Ma non per un'Europa minima, come lei ci propone, che è l'interesse degli altri, di chi la vuole colonia, semplice mercato da dominare. O patrioti o vassalli. Ma patrioti veri, come ottant'anni fa italiani ed europei, non vassalli che si credono sovrani, sovranisti a sovranità limitata. Forse lei ha scelto, ma l'Italia merita di più e gli italiani lo stanno capendo".

"Oggi di fronte agli attacchi di Trump, i suoi silenzi invece appaiono compiaciuti: pensa di trarre vantaggio dall'ambiguità, ma nei momenti decisivi della storia non è mai stato così e non sarà così nemmeno per lei. Non è facile governare un cambiamento storico di tale portata nelle relazioni transatlantiche, per nessuno, certo non per lei che sulla scommessa trumpiana ha puntato tutto. Gli Stati Uniti devono restare un alleato fondamentale? D'accordo, ma lo dice a noi, lo dica a Trump, negare l'evidenza come ha fatto oggi non è un insulto alla nostra intelligenza, lo è anche alla sua".