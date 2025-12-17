Ue: Quartapelle, 'Meloni sceglie Trump ma interesse Italia è in Europa'

Ue: Quartapelle, 'Meloni sceglie Trump ma interesse Italia è in E...

Ue: Quartapelle, 'Meloni sceglie Trump ma interesse Italia è in E...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Reagire, decidere, scegliere. Con queste parole Meloni si rivolge all’Ue. Poi nei fatti lei è reticente sull’uso degli asset russi; contraria all’abolizione del veto; si sottrae alle iniziative dei volenterosi per l’Ucraina. Ha gi&agra...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Reagire, decidere, scegliere. Con queste parole Meloni si rivolge all’Ue. Poi nei fatti lei è reticente sull’uso degli asset russi; contraria all’abolizione del veto; si sottrae alle iniziative dei volenterosi per l’Ucraina. Ha già deciso: sceglie Trump. Ma l’interesse dell'Italia è in Europa". Lo scrive sui social Lia Quartapelle del Pd.