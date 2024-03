Ue: Salvini, ‘ricostruzioni fantasy su me e Meloni, abbracciata perché amica oltre a premier’

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Sul rapporto con la premier "vedo ricostruzioni fantasy, che fanno parte del fantasy più che della cronaca politica. Se ci sono è un problema, se non ci sono è un problema, non leggo più certe ricostruzioni. Ho abbracciato Giorgia perch&ea...

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Sul rapporto con la premier "vedo ricostruzioni fantasy, che fanno parte del fantasy più che della cronaca politica. Se ci sono è un problema, se non ci sono è un problema, non leggo più certe ricostruzioni. Ho abbracciato Giorgia perché oltre essere presidente del Consiglio è un'amica". Essere al Mit "è un impegno sfidante e ricco", fatto "di parecchi impegni e appuntamenti", dunque "ci sono parecchie cose che vanno fatte", ieri "ho tenuto a portare la mia presenza" alla Camera, durante il dibattito sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo, "la realtà spesso è molto più semplice di come la si immagini". Così il vicepremier Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, risponde a una domanda sul rapporto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sulla sua assenza di martedì al Senato.