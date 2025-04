Ue: Sarracino, 'bene no Pd a riarmo anche a Parlamento europeo'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Anche al Parlamento Europeo, come già fatto alla Camera e al Senato, il Partito Democratico ribadisce ancora una volta la sua posizione in maniera chiara: siamo favorevoli a un maggiore impegno comune per sicurezza e difesa ma contrari a un riarmo individuale ...

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "Anche al Parlamento Europeo, come già fatto alla Camera e al Senato, il Partito Democratico ribadisce ancora una volta la sua posizione in maniera chiara: siamo favorevoli a un maggiore impegno comune per sicurezza e difesa ma contrari a un riarmo individuale dei singoli stati e quindi votiamo contro l’emendamento sul riarmo. Si tratta della linea espressa dalla segretaria, con argomenti che sono accolti dalla presidenza del PSE nella dichiarazione pubblicata qualche settimana fa. Ora la battaglia politica continua sull’utilizzo dei fondi coesione il cui obiettivo è ridurre divari e disuguaglianze non per gli armamenti". Così in una nota Marco Sarracino, componente della segreteria nazionale del Pd.