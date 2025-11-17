Home > Flash news > Ue: Sensi, 'crescita infelice, spezzeremo le reni all'Irlanda'

Ue: Sensi, 'crescita infelice, spezzeremo le reni all'Irlanda'

Roma, 17 nov (Adnkronos) – "La crescita infelice: spezzeremo le reni all’Irlanda". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi pubblicando la tabella della Commissione Ue sulla crescita dei Paesi europei nel 2026.