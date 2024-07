Un ufo avrebbe sorvolato i cieli di Ibiza la scorsa notte. Questo è ciò che afferma un video condiviso su TikTok dove viene mostrato un oggetto volante non identificato che, per pochi secondi, resta immobile per poi scomparire velocemente. Il filmato ha già fatto il giro della piattaforma, ma non è da escludere che ci possa essere qualche altra spiegazione dietro a questa misteriosa luce.

Ufo a Ibiza: cos’è successo?

Una persona avrebbe immortalato con il suo smartphone l’avvistamento di un ufo avvenuto nella scorsa notte ad Ibiza. Questo è ciò che è stato riportato da chi ha condiviso successivamente il filmato su TikTok, dove è esploso in popolarità raggiungendo in poco tempo le otto milioni di visualizzazioni, numero che continua a crescere con il tempo.

Ufo a Ibiza: la clip

Nella clip possiamo vedere una luce sferica che se ne sta ferma per qualche secondo per poi scomparire velocemente del tutto. Il filmato dura pochi secondi, quindi non è ancora ben chiaro se possa trattarsi semplicemente di qualche fenomeno particolare o se ci siano altre spiegazioni in merito a quanto accaduto. Non manca poi la possibilità che si tratti semplicemente di un falso.

Che si tratti di finzione o realtà, la clip non ha di certo frenato i commenti della rete, soprattutto quelli più ironici, alcuni ad esempio hanno sottolineato scherzosamente che in realtà gli alieni si siano fermati a Ibiza per fare baldoria prima di tornarsene al loro pianeta.