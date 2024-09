Un conducente perde tragicamente la vita a Limena (Padova), investito da una macchina proprio mentre stava venendo al mondo il suo secondo figlio.

Un tragico incidente stradale a Limena, Padova, tra il 6 e il 7 settembre, ha causato la morte di Alì Jamat, un rider pachistano di 31 anni. Coinvolto in un incidente con un'auto guidata da una donna di 24 anni, Jamat ha subito un grave trauma cranico dalla caduta. Dopo giorni in coma in ospedale, è stato dichiarato morto. Nel frattempo, nasceva il suo secondo figlio. Il suo corpo è stato rimpatriato in Pakistan per la sepoltura.

Un tragico incidente stradale è accaduto a Limena, Padova, la notte tra il 6 e il 7 settembre, che ha visto la morte di un rider pachistano di 31 anni, Alì Jamat. Questo giovane padre di famiglia è rimasto coinvolto in un incidente con un’auto condotta da una donna di 24 anni, le cui analisi dell’alcol non hanno rilevato la presenza di alcol in eccesso nel suo organismo. In modo sfortunato, Jamat stava completando la sua ultima consegna prima di tornare a casa, quando l’impatto con l’auto ha causato la sua caduta, causandogli un grave trauma cranico.

Per giorni, Alì è rimasto in ospedale in uno stato di coma, collegato a un respiratore, fino a quando i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Nello stesso momento tragico, stava nascendo il suo secondo figlio. Il corpo di Jamat è stato poi rimpatriato in Pakistan per essere sepolto nella sua città natale, vicino al confine con l’India.