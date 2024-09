Un diciottenne è tragicamente deceduto, bruciato vivo nella sua cella a San Vittore.

Joussef Moktar Loka Baron, un prigioniero di 18 anni, è tragicamente deceduto in seguito a un incendio scoppiato nella sua cella nel penitenziario di San Vittore, a Milano. Baron condivideva la cella con un altro detenuto che è stato incredibilmente non ferito dal fuoco. Questo fatto ha portato la...

Joussef Moktar Loka Baron, un prigioniero di 18 anni, è tragicamente deceduto in seguito a un incendio scoppiato nella sua cella nel penitenziario di San Vittore, a Milano. Baron condivideva la cella con un altro detenuto che è stato incredibilmente non ferito dal fuoco. Questo fatto ha portato la Procura di Milano a registrarlo come sospettato di omicidio colposo. La notizia è stata rivelata dalla Uilpa, il sindacato della polizia penitenziaria. L’indagine per determinare le circostanze esatte della morte di Baron include una necessaria autopsia, così come altre verifiche relative all’incidente.