Un fuoco scoppiato in un negozio cinese a Milano ha causato la morte di tre persone.

Un incendio scoppiato ieri sera in un negozio cinese a Milano ha causato la morte di tre giovani di origine cinese, tra cui due fratelli di 17 e 19 anni. Cinque veicoli del comando di Milano sono intervenuti per spegnere l'incendio e garantire la sicurezza. Le indagini sulle cause dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri e della polizia scientifica.

Un rogo scoppiato ieri sera attorno alle 23.00 in un negozio cinese situato a Milano in via Ermenegildo Cantoni 3 ha causato la morte di tre persone. Tutte e tre le vittime erano giovani di origine cinese, tra cui due fratelli di 17 e 19 anni e un’altra persona di 24 anni. Sul luogo dell’incendio, cinque veicoli del comando di Milano sono intervenuti e hanno lavorato per tutta la notte per spegnere l’incendio e garantire la sicurezza del magazzino. Le indagini per capire le cause e le circostanze dell’incidente sono condotte dai carabinieri e dalla polizia scientifica. Sul posto erano presenti anche il 118 e la polizia locale.