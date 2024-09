Un imprenditore è in gravi condizioni dopo essere stato attaccato con una mazza da baseball mentre era nel suo ufficio.

Un sessantenne è in condizioni critiche all'ospedale San Gerardo di Monza dopo aver subito un violento assalto nella sua abitazione a Cesano Maderno (Monza). L'uomo, un imprenditore, è stato attaccato da un individuo sconosciuto che lo ha colpito alla testa con una mazza da baseball in seguito al pasto serale. È stato successivamente trovato inconscio da una coppia di vicini. Le indagini sono ancora in corso, con l'analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza e l'interrogatorio di familiari e amici.

Un sessantenne si trova in condizioni critiche nell’ospedale San Gerardo di Monza, a seguito di un violento assalto subito nella sua abitazione a Cesano Maderno (Monza). L’evento è avvenuto la sera scorsa, ma la notizia è stata verificata solamente oggi. L’uomo, che sarebbe un imprenditore rispettabile, era sceso al garage del palazzo in cui vive con la sua famiglia dopo il pasto del sera, non aveva programmi di incontrare nessuno. È stato in quel momento che è stato brutalmente attaccato da una persona sconosciuta che lo ha colpito ripetutamente alla testa con una mazza da baseball, prima di lasciare l’arma sul luogo e scappare. Un duo di vicini che tornavano a casa in macchina hanno scoperto l’uomo inconscio sul suolo, vicino al suo garage, e chiamato aiuto. Sono intervenuti sia il personale soccorso del 118 che i carabinieri. Il paziente è stato trasferito d’urgenza all’ospedale con gravi ferite alla testa, il suo stato rimane instabile e in prognosi riservata. Sono in corso investigazioni per analizzare eventuali riprese video delle telecamere di sicurezza dell’area, e le testimonianze di familiari e amici, per determinare la ragione di questo assalto brutale.