Un incendio ha colpito un'azienda a Chieti, si raccomanda di mantenere le finestre chiuse.

In seguito all’allarme incendio nella società di solventi a Scerne di Pineto (Teramo), un altro vasto incendio interessa un’impresa in Abruzzo, secondo le informazioni preliminari. Attualmente è in fiamme un’azienda che lavora il plastico situata nell’area industriale di Chieti Scalo. Le fiamme alte e la colonna di fumo nero sono visibili anche a grande distanza. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, si sta recando sulla scena e, in attesa di notizie più dettagliate, consiglia ai residenti di tenere le finestre chiuse. I pompieri della Provincia sono all’opera sul luogo dell’incendio e hanno richiesto anche l’aiuto dei loro colleghi di Pescara.