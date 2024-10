Una settimana turbolenta per Ryanair: tre episodi di guasti aerei in meno di sette giorni senza feriti

Tre giorni dopo che un motore di un aereo Ryanair si è incendiato mentre era in attesa di decollare all’aeroporto di Brindisi, un altro velivolo della compagnia irlandese ha segnalato un problema al sistema di sicurezza del motore, a pochi istanti dall’atterraggio. Questo nuovo inconveniente porta a tre gli episodi di guasti o malfunzionamenti riguardanti gli aerei Ryanair in meno di sette giorni.

Il primo ottobre, durante un atterraggio a Orio al Serio, si sono verificati esplosioni nei pneumatici del carrello di un altro aereo della compagnia. Oggi, l’allerta è scattata dopo la comunicazione di un velivolo in arrivo da Memmingen, in Germania, il quale è riuscito ad atterrare e a far sbarcare i passeggeri senza problemi, contrariamente agli eventi di giovedì, dove i 184 passeggeri erano stati costretti a utilizzare gli scivoli di emergenza a causa del motore in fiamme. Il problema si è manifestato con l’accensione di un indicatore luminoso.

Vigili del fuoco prontamente attivati

I vigili del fuoco erano già in stato di allerta dopo una prima comunicazione alle 7.20; sia il personale dell’aeroporto che i vigili del fuoco provinciali di Brindisi si sono prontamente attivati. L’allerta è terminata alle 7.58. Dopo opportuni controlli, si è deciso di mantenere l’aereo a terra per ulteriori verifiche. Il volo di ritorno per Memmingen, previsto per le 8.35, è stato riprogrammato e ha ripreso il volo alle 16.07. Fortunatamente, non ci sono stati altri problemi e le operazioni dell’aeroporto non sono state interrotte.

Incendio aereo a Torino

Lo scorso giovedì, un incendio al motore di un aereo low cost diretto a Torino ha generato paura tra i passeggeri, tra cui vi erano anche bambini. Il personale di Aeroporti di Puglia ha prontamente assistito tutti, assicurandosi che ricevessero le cure necessarie. Successivamente all’incidente, la pista è stata temporaneamente chiusa per circa tre ore per le operazioni di sicurezza. I disagi nel traffico aereo sono stati evidenti, con diversi voli costretti a deviare verso altri scali. Oggi si conclude quindi una settimana per Ryanair segnata da problematiche relative alla sicurezza, che fortunatamente non hanno provocato feriti in nessuno dei tre eventi.