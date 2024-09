Un individuo a Napoli potrebbe affrontare un periodo di detenzione di 18 mesi per aver maltrattato un pappagallo.

Un 21enne di Afragola potrebbe scontare fino a 18 mesi di reclusione per aver maltrattato un pappagallo a Napoli, privandolo delle ali e sottoponendolo a condizioni di vita inadeguate. È stato indagato per il reato di maltrattamento di animali, secondo l'articolo 544-ter del codice penale italiano, punibile con reclusione da 3 a 18 mesi o multa da 5 a 30 mila euro.

Un giovane di 21 anni, proveniente da Afragola, potrebbe affrontare fino a 18 mesi di reclusione per aver maltrattato un pappagallo, privandolo delle sue ali. Questo fatto è avvenuto a Napoli, dove il ragazzo ha esposto l’uccello a condizioni di vita non adeguate alla sua specie. L’individuo è stato indagato in base all’articolo 544-ter del codice penale italiano, che punisce coloro che causano danno agli animali o li sottopongono a crudeltà o a sforzi insostenibili considerando le loro specificità comportamentali. Tale reato è punito con una condanna che può variare dai 3 ai 18 mesi di reclusione o con una sanzione pecuniaria tra 5 mila e 30 mila euro.