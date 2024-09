Un individuo affetto da Sla ha potuto fare ritorno a Matera per ammirare i Sassi, utilizzando la sua sedia a rotelle.

Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi laterale amiotrofica è riuscito a realizzare il suo sogno di passeggiare tra i Sassi di Matera grazie a una joëlette, una sedia a ruote progettata per le persone disabili. Nonostante la sua malattia, l'uomo, originario della Basilicata ma ora residente in Brianza, ha potuto percorrere le strade della sua città natale in occasione della diciassettesima Giornata dedicata ai pazienti affetti da Sla, celebrata il 15 settembre.

Giorgio, trasferitosi a Barzanò in provincia di Lecco, ha deciso di commemorare la diciassettesima Giornata dedicata ai pazienti affetti da Sla compiendo questo viaggio emozionante.