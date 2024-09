Un individuo di 28 anni è stato messo in manette a Milano con l'accusa di promuovere attività terroristiche.

Un uomo marocchino di 28 anni è stato arrestato e messo in carcere a Milano per aver incitato alla commissione di reati terroristici. Già noto alla polizia per problemi precedenti legati a delitti contro persone, proprietà e droga, l'individuo è ora al centro di un'indagine per associazione a scopo di terrorismo internazionale. L'arresto è scaturito dopo una denuncia presentata nel novembre dell'anno passato per minacce ricevute su un profilo Instagram.

Un cittadino marocchino di 28 anni è stato arrestato e messo in prigione, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano e portata a termine dalla polizia, per aver incitato alla commissione di reati con obiettivi terroristici. L’individuo, che aveva già avuto problemi con la legge per delitti contro persone e proprietà, e per questioni legate alla droga, ha subito un’ulteriore indagine per associazione a scopo di terrorismo internazionale. La ricerca, svolta dalla Digos di Milano, sezione Antiterrorismo Internazionale e dal Servizio per la lotta all’estremismo e al terrorismo estero della Direzione centrale della polizia di prevenzione, iniziò in seguito a una denuncia presentata nel novembre dell’anno precedente per minacce ricevute tramite un profilo Instagram.